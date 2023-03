Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mohr habe seine Schuldigkeit getan, Straßen seines Namens sollten ebenso der Vergangenheit angehören wie vielleicht niedliche, aber abwertende Symbole aus der Kolonialzeit – die Namensforscherin Rita Heuser unterstützt diese Forderung vehement. Sie sagt: Auch früher schon wurde geändert, was nicht mehr in die Zeit passte. Warum soll das heute so schwer sein?

Frau Heuser, „es ging spazieren vor dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Mohr“. Erkennen Sie das Zitat?

Natürlich, wer kennt es nicht? Das ist aus dem „Struwwelpeter“,