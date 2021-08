Wie man in Nordamerika mit armen Zuwanderern Reibach machte.

Es sind zuallererst die „bösen Ränke der Neuländer“, vor denen Gottlieb Mittelberger seine Leser warnen will, in seiner „Reise nach Pennsylvanien im Jahr 1750“. Von Rotterdam aus ist er in See gestochen „mit ohngefähr 400 Seelen, Württemberger, Durlacher, Pfälzer und Schweizer“, auf dem Weg in die neue Welt, ins spätere Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das sich gerade für arme Zuwanderer in seinen Möglichkeiten allerdings eher limitiert zeigt.

„Ausgesandte Menschen-Diebe“

Die„Neuländer“, das sind laut Mittelberger die „ausgesandten Menschen-Diebe“ holländischer Transport-Unternehmer. Wer mittellos ist und seine Passage nicht bezahlen kann, der muss sich zu einer Art Sklaverei auf Zeit verdingen: Zwischen fünf und sieben Jahren Dienst ohne Bezahlung auf Bauernhöfen oder in Läden, beim Roden von Land oder als Hausmädchen.

„Müssen ihre Kinder verkauffen wie das Vieh“

„Redemptioners“ werden die Menschen genannt, weil sie die Wucherpreise für die Überfahrt eben ablösen müssen durch Arbeit. Gerade Pennsylvanien wird zum Zentrum des Systems, das vor allem deutschsprachige Zuwanderer trifft: Briten sind durch Gesetze geschützt. Mehr als die Hälfte der deutschsprachigen Einwanderer sollen im 18. und frühen 19. Jahrhundert als „Redemptioners“ nach Nordamerika gekommen sein. Mittelberger wird Zeuge, wie seine ärmeren Mitreisenden in Philadelphia zunächst auf dem Schiff festgehalten werden. Aus der nahen Stadt und dem Umland treffen dann Kaufinteressenten ein, die mit Passagieren Art und Laufzeit ihrer befristeten Sklaverei aushandeln. Die Kranken, nach wochenlanger Seereise gibt es viele, finden keine Käufer, viele sterben auf dem Schiff. „Viele Eltern müssen ihre Kinder selbst verhandeln und verkauffen wie das Vieh“, schreibt Mittelberger.

Eine Warnung für die Landsleute

Ihm selbst bleibt eine Existenz als „Redemptioner“ erspart, der Organist und Schulmeister kann seine Überfahrt bezahlen. Sein Buch schreibt er als Warnung für seine Landsleute.