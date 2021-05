Er will Millionär gewesen sein und soll sich von drei seiner Lebenspartnerinnen rund 200.000 Euro erschlichen haben – allein von einer Frau aus der Pfalz und deren Familie 125.000 Euro. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage gegen den Mann, einen 44-jährigen Deutschen aus dem Kreis Kaiserslautern, wegen gewerbsmäßigen Betrugs erhoben.

Er will Millionär gewesen sein und soll sich von drei seiner Lebensgefährtinnen rund 200.000 Euro erschlichen haben – allein von einer Frau aus der Pfalz und deren Familie 125.000 Euro. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage gegen den Mann, einen 44-jährigen Deutschen aus dem Kreis Kaiserslautern, wegen gewerbsmäßigen Betrugs erhoben. Darüber hat die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt am Dienstag informiert.

Entscheidender Hinweis nach „Aktenzeichen XY“

Seine Leidenschaft für Tattoos war offenbar echt, die für die Angebeteten nicht. Just am 1. April dieses Jahres auf seinem Weg zu einem Tätowierer ging der 44-Jährige der Polizei in Neustadt ins Netz. Seit Januar 2018 war mit einem europäischen Haftbefehl nach ihm gefahndet worden, als er laut Staatsanwaltschaft von den Ermittlungen gegen ihn erfuhr und untertauchte. Den entscheidenden Hinweis für den Polizeizugriff lieferte ein Fernsehzuschauer nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY, Betrug spezial“ am 26. Februar, in der über den Fall berichtet wurde. Das Video zur Sendung ist längst nicht mehr zu finden. Der Beschuldigte sitzt seit dem 2. April in Untersuchungshaft und wartet in der JVA Wittlich auf seinen Prozess. Zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert.

Pfälzerin nebst Familie verliert 125.000 Euro

Der Mann soll zwischen Februar 2015 und Februar 2020 über Dating- Portale mit Frauen angebandelt haben und unter falschem Namen verschiedene Beziehungen eingegangen sein. Geschädigt wurden drei Frauen um zusammen 195.000 Euro. In zwei Fällen halfen auch Familienangehörige mit Geld aus: so wie bei dem am schwersten geschädigten Opfer in der Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern), das laut Oberstaatsanwältin Weingardt dem 44-Jährigen 125.000 Euro überließ. Die Geschädigten sind heute 38, 42 und 43 Jahre alt. Eine weitere Frau nebst Familie gab ihm 72.000 Euro, bei der dritten waren es rund 1000 Euro.

Mit „immensem psychischen Druck“

Der Mann „überzeugte“ seine Partnerinnen wohl weniger mit seinem Äußeren, wie dessen Anwalt noch im April auf Anfrage erklärte. Eher klein und gedrungen habe er sich den Damen als Millionenerbe aus den USA präsentiert. Und sie unter anderem wegen einer Krebserkrankung um Geld gebeten, weil er keine eigene Krankenversicherung habe. Dazu soll der wegen weiterer Betrugsdelikte Vorbestrafte nach Angaben der Strafverfolger „immensen psychischen Druck“ ausgeübt haben und „höchst manipulativ“ vorgegangen sein.

Warum die „Geliebten“ einem angeblichen Millionenerbe auf den Leim gingen, wird während des Prozesses am Landgericht Zweibrücken gegen den gelernten Kaminofenbauer zu klären sein. Auch, wo die riesigen Geldbeträge abgeblieben sind. Gefunden wurde bei seiner Festnahme davon nichts. Er ist wohl eher reich an Tattoos.