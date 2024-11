Man kann Trüffel einfach nur auf geröstetem Butterbrot probieren. Oder zusammen mit frischen Tagliatelle. Hier eine Pasta-Anregung von Autorin Julia Uehren.

Köln (dpa/tmn) - Wenn man zum ersten Mal frische Trüffel verwendet, sollte das Gericht so einfach wie möglich sein - so erlebt man die aromatische Fülle am besten, versprechen Experten. Lust es auszuprobieren? Dann reiben Sie einfach die Knolle hauchdünn über einer Tagliatelle. So geht's:

Zutaten für 4 Portionen

1 Zwiebel

1 EL Butter

250 g Schlagsahne

Salz

Pfeffer

750 g Tagliatelle (frisch)

40 g weiße Trüffel

Parmesan am Stück (nach Belieben)

Zubereitung:

1. Die Zwiebel schälen und sehr fein würfeln.

2. Etwa 1 EL Butter in einer großen Pfanne bei kleiner Temperatur schmelzen lassen und die Zwiebelwürfel darin andünsten, bis sie weich sind. Die Sahne unterrühren und die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Die frischen Tagliatelle laut Packungsanleitung al dente kochen.

4. Die Nudeln abgießen und dann unter die Sahnesoße heben.

5. Die Tagliatelle auf Tellern anrichten und den Trüffel frisch und hauchdünn über die Pasta hobeln. Nach Belieben noch ein wenig Parmesan über das Gericht reiben.