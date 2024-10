Ravioli selbst machen, echt jetzt? Unbedingt, sagt eine Kochbuchautorin und erklärt Schritt für Schritt, wie es geht.

Stuttgart (dpa/tmn) - Sie möchten die selbstgemachten Kürbisravioli mit Orange und gerösteten Kürbiskernen von Valerie Hammacher nachkochen? Sie hat das Rezept für das Kochbuch «Küchengeschenk» (ars vivendi Verlag) kreiert. Hier gibt es die Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Zutaten für ca. 4 Personen

Für den Pastateig:

200 g Weizenmehl (Type 00), plus mehr zum Arbeiten

2 Bio-Eier (Größe M)

1 1/2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 1/2 Wasser

Für die Füllung:

1 kleiner Butternuss-Kürbis

1/2 rote Zwiebel

etwas Butter

1 TL frisch gezupfte Thymianblätter

Salz und Pfeffer aus der Mühle

1 Bio-Ei (Größe M)

125 g Ricotta

50 g geriebener Parmesan

Für die Sauce und das Topping:

3 EL Kürbiskerne

5 EL Olivenöl

einige frische Thymianblätter

Abrieb von 1 unbehandelten Bio-Orange

Salz und Pfeffer aus der Mühle

etwas geriebener Parmesan zum Garnieren

Zubereitung:

1. Zuerst den Pastateig zubereiten: Dazu Mehl und Salz in der Küchenmaschine vermischen, dann Eier, Olivenöl und Wasser hinzugeben und mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verarbeiten. Dann den Teig noch einige Minuten mit den Händen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kneten, bis er elastisch ist. In Frischhaltefolie gewickelt bei Raumtemperatur 1 Stunde ruhen lassen.

2. Während der Teig ruht, die Füllung vorbereiten. Dafür den Kürbis halbieren, die Kerne entfernen und schälen. Etwa 200 g des Kürbisfleischs in grobe Würfel schneiden und in einem Blitzhacker zerkleinern. Das restliche Kürbisfleisch anderweitig verwenden.

3. Die Zwiebel fein würfeln und zusammen mit etwas Butter und dem Kürbis ca. 10 Minuten in einer Pfanne andünsten. Dann mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen und etwas abkühlen lassen. Etwa 3 EL der Kürbismasse beiseitestellen.

4. Das Ei trennen und Eigelb, Ricotta sowie Parmesan mit der restlichen Kürbismasse vermengen. Das Eiweiß bis zur weiteren Verarbeitung aufbewahren.

5. Anschließend den Pastateig mit einer Nudelmaschine oder einem Nudelholz dünn auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in ca. 7 cm breite Bahnen schneiden. Mithilfe eines Teelöffels die Füllung in etwa 18 Portionen gleichmäßig auf der Hälfte der Teigbahnen verteilen.

6. Die freien Teigstreifen mit dem Eiweiß bestreichen und über die mit Füllung besetzten Teigbahnen legen. Den Teig festdrücken, dabei darauf achten, die Luft zwischen Füllung und Teig herauszudrücken. Mit einem Teigrad oder Messer Ravioli schneiden und die Ränder mit einer Gabel gut zusammenpressen.

7. In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Währenddessen die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis ein Knacken zu hören ist. Sobald das Wasser kocht, die Ravioli – gegebenenfalls portionsweise – 5 Minuten im siedenden Wasser ziehen lassen. In der Zwischenzeit das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Thymianblätter, Orangenabrieb, Salz sowie Pfeffer hinzufügen, gefolgt von dem beiseitegestellten Kürbis. Kurz erwärmen.

8. Die Ravioli mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben, in die Pfanne gleiten lassen und im aromatisierten Olivenöl schwenken.

9. Die Ravioli auf Tellern verteilen, etwas Olivenöl-Kürbis-Mischung darüber geben und mit Kürbiskernen sowie Parmesan garnieren.