Pizza und Pasta sind nicht nur in Italien in aller Munde: Auch in sechs anderen europäischen Ländern liegt die italienische Küche weit vorn. Am schlechtesten bewerten viele das Essen von der Insel.

Köln (dpa/tmn) - Der Italiener um die Ecke ist meist gut besucht, Sushi- und Döner-Läden prägen das Stadtbild und selbst auf dem Lande ist gefühlt eher ein Grieche zu finden als ein Restaurant mit gutbürgerlicher deutscher Küche. Ist die heimische Küche hierzulande «out»? Ganz im Gegenteil. Fragt man Deutsche nach ihren drei liebsten Landesküchen, landet die deutsche Küche mit 57 Prozent auf Platz 1, gefolgt von italienischer (49 Prozent) sowie griechischer Küche (27 Prozent).

Das ist das Ergebnis einer YouGov-Eurotrack-Umfrage, bei der 9.388 Personen in sieben europäischen Ländern nach ihren Präferenzen unter 18 Landesküchen befragt wurden. Dabei stellte sich heraus, dass Italiener am überzeugtesten von der eigenen Küche sind: Sie wählen die italienische Küche mit 92 Prozent auf Rang 1, danach folgen mit großem Abstand die japanische (20 Prozent) sowie die spanische Küche (17 Prozent).

Briten lieben italienisches Essen mehr als ihr eigenes

Pizza und Pasta schmecken aber nicht nur den Italienern selbst. Die italienische Küche ist in allen untersuchten Ländern mindestens am zweitbeliebtesten, nur überholt von der jeweils eigenen Landesküche. Ausnahme: Großbritannien.

Das Vereinigte Königreich ist das einzige Land, in dem die befragten Menschen die Küche eines anderen Landes (knapp) höher bewerten als die eigene: 49 Prozent der Briten lieben italienische Küche. Die eigene, britische Küche liegt mit 48 Prozent knapp dahinter.

Andererseits gilt der britischen Küche in den anderen untersuchten Ländern die größte Ablehnung, gefolgt von der amerikanischen. So sagte jeder vierte Franzose (25 Prozent) in der YouGov-Umfrage, dass er die britische Küche am wenigsten mag. Ähnlich kritisch sehen sie die Schweden: 24 Prozent reißt sie nicht vom Hocker.

Deutsche und Spanier sind da nicht ganz so hart: Dort empfindet jeweils knapp jeder Fünfte (19 Prozent) die britische Kulinarik als am schlechtesten im Vergleich mit den anderen zur Wahl stehenden Landesküchen.

Unter den Italienern sagen wiederum nur 9 Prozent, dass sie die britische Küche am wenigsten mögen. In Italien sind die Negativwerte für die amerikanische (20 Prozent), die chinesische (15 Prozent) und die indische Küche (10 Prozent) höher.