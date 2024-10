Sie soll super cremig und zugleich crunchy sein und sorgt für Pistazien-Engpässe. Was an Dubai-Schokolade so besonders ist. Und wie man selbst welche herstellen kann.

München (dpa/tmn) - Schokolade gehört zu den Klassikern in der Welt des Süßen. Doch ein Unternehmen in Dubai hat eine neue Variante des Produktes auf den Markt gebracht. Die sogenannte Dubai-Schokolade. Sie haben sie noch nicht gekostet, wollen aber mehr erfahren? Die Verbraucherzentrale Bayern klärt auf.

Bei der Schokolade handelt es sich um eine Vollmilchschokolade, die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist. Als Engelshaar werden hauchdünne, knusprige Teigfäden bezeichnet, erklärt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale. Diese Zutat werde unter dem Namen Kadayif oft in Süßspeisen aus der türkischen und der arabischen Küche verwendet.

Eine Tafel kostet stolze 15 Euro - Alternative: Selber machen

Die Dubai-Schokolade, benannt nach ihrem Herkunftsort, wurde zu einem internationalen Phänomen, nachdem sie auf den sozialen Medien die Runde gemacht hatte. Vor allem bei Tiktok wurde die Schokolade wegen der besonderen Zutaten und der einzigartigen Optik viel geteilt. Inzwischen gibt es sie sogar schon in deutschen Supermärkten.

Die Besonderheit spiegelt sich auch im Preis wider. Für eine Tafel müsse man rund stolze 15 Euro berappen, so die Verbraucherschützerin. Wer nach einer günstigeren Alternative sucht, kann die Schokolade aber auch selbst herstellen. Das Schokoladenmuseum Köln hat ein Rezept dafür:

Zutaten für eine Tafel:

weiße Schokolade zum Dekorieren

Lebensmittelfarbe zum Einfärben

3 Tafeln Vollmilch oder weiße Schokolade

50 g Butter zum Anbraten

100-200 g Engelshaar/Kadayif

1 TL Tahin

1/2-1 Glas Pistazienmus 100 Prozent

eine Prise Meersalz

gehackte Pistazien oder Krokant für die Füllung und zum Verzieren

Zubereitung: