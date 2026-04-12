Der vor 200 Jahren gestorbene Franz Danzi war ein Komponist zwischen den Epochen, zwischen Mannheimer Schule und Romantik. Und er war Kapellmeister in Karlsruhe.

Sein Wirken ist wie bei keinem anderen Meister eng verbunden mit den bedeutenden musik- und theatergeschichtlichen Institutionen und Entwicklungen in der Region: Mit der Mannheimer Schule und dem Weggang des Mannheimer Hofes nach München sowie mit dem Mannheimer Nationaltheater und dem Karlsruher Hoftheater. Im Amt des dortigen Hofkapellmeisters starb heute vor 200 Jahren in der badischen Metropole Franz Danzi.

Seine berühmten Nachfolger

Danzi war damit Vorgänger von Otto Dessoff, Felix Mottl und Hermann Levi und ist im Grunde neben Johann Melchior Molter der bedeutendste Komponist als Musikchef am Hoftheater, dem Vorgänger des heutigen Badischen Staatstheaters.

Doch begonnen hatten sein Leben und sein musikalisches Wirken nicht im großherzoglichen Baden, sondern in der Kurpfalz unter Kurfürst Carl Theodor. Franz Danzi wurde in Schwetzingen als Sohn des italienischen Violoncellisten Innocenz Danzi am 15. Mai 1763 geboren. Der Vater war Mitglied des legendären Mannheimer Orchesters und damit Teil der in die Musikgeschichte eingegangenen Mannheimer Schule. 1778 „musste“ Carl Theodor bekanntlich mit seinem Hof nach München. Franz Danzi aber ging zunächst nicht mit, sondern blieb in Mannheim und arbeitete als Cellist und Repetitor am seit 1777 bestehenden Nationaltheater.

Er heiratete später auch die Tochter des ersten Theaterdirektors. Mit Maria Marchand, einer gefeierten Sängerin und Komponistin, ging er dann auch auf große Konzerttourneen.

Wechsel nach München

Bereits 1781 war er dann aber doch in München, wo er in der Folge seines Vaters Cellist im Hofopernorchester wurde. Später war er auch dessen Vizekapellmeister. Aparterweise gab es rund 150 Jahre später eine musikalische Verbindung München-Karlsruhe in umgekehrter Richtung: der Karlsruher Kapellmeister und Generalmusikdirektor Joseph Keilberth (dessen Vater auch Cellist war) wurde später Musikchef an der heutigen Bayerischen Staatsoper.

Doch bevor Danzi nach Karlsruhe kam, war er noch ein paar Jahre Hofkapellmeister am Königlichen Hoftheater Stuttgart. Anfang Mai 1812 erreicht Franz Danzi in Stuttgart ein Schreiben aus Karlsruhe mit dem Angebot, die Stelle zu wechseln. Schon Ende Juni 1812 ist er dort und debütiert mit Mozarts „La clemenza di Tito“. Er fühlt sich willkommen in Karlsruhe und bleibt dort bis zu seinem Tod am 13. April 1826.

Bindeglied zwischen den Epochen

Sein kompositorisches Schaffen umfasst 346 Werke in vielen Gattungen, darunter zahlreiche Opern, Sinfonien, Konzerte und viel Kammermusik. Besonders populär wurden seine Bläserquintette, die heute zum festen Repertoire für Ensembles in dieser Besetzung gehören. Doch natürlich ist es viel zu einseitig, Danzi allein damit zu identifizieren.

Er ist gleichsam das personifizierte Bindeglied zwischen der Mannheimer Schule und der Musik der Romantik. Nicht zuletzt kann man Danzi auch als „Erfinder“ der romantischen Oper bezeichnen. 1813 hatte in Karlsruhe seine Oper „Der Berggeist“ ihre Uraufführung, die er selbst so bezeichnete. Es geht hier um die Märchenfigur des Rübezahl. Zu der gibt es auch ein Opernfragment von Carl Maria von Weber, den Danzi sehr gefördert hat und der keine zwei Monate nach ihm gestorben ist.

Franz Danzis Musik ist von hohem Rang. Sie hat ebenso Feuer wie Anmut, die Beschäftigung mit ihr ist ein Gewinn und der heutige Gedenktag mag ein Anlass, sich vermehrt mit diesem Meister zwischen den Zeiten zu beschäftigen.

Termin

Die Mozartgesellschaft Schwetzingen lädt heute um 19.30 Uhr in die Kirche St. Pankratius Schwetzingen zu einem Gedenkkonzert. Es musiziert die Quintett-Formation des Neuen Mannheimer Orchesters. Mozarts Quintett Es-Dur KV 452 , die Klaviersonate F-Dur op. 3 von Franz Danzi und seiner Frau Margarethe sowie das Quintett in d-Moll op. 41 von Danzi selbst erklingen. Tickets unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de.