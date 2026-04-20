Lucy Kirkwoods sprunghaftes, fachsprachlich überladenes Stück „Moskitos“, jetzt zu sehen am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, macht es dem Zuschauer schwer.

Es ist ein Stück Am rechten Ort: „Moskitos“ der britischen Dramatikerin spielt im Umfeld des berühmten CERN in Genf, einer wissenschaftlichen Hochburg für europäische Kernforschung. Und auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschäftigt sich mit experimenteller Teilchenphysik. Zusammen setzen sie den Rahmen für eine spannungsreiche Familienaufstellung zwischen Theorie und Praxis.

Kirkwoods dramatische Versuchsanordnung „Moskitos“ von 2017 lässt höchst unterschiedliche Charaktere gegeneinander antreten. Da ist die Physikerin Alice, die am CERN arbeitet und sich vergeblich müht, ihren widerspenstigen, hochbegabten Sohn Luke unter Kontrolle zu bringen. Sie ist das krasse Gegenteil ihrer Schwester Jenny, die mit schweren psychischen Problemen kämpft, denn sie hat ihr Kind durch Masern verloren, weil sie es im Widerstand gegen wissenschaftliche Erkenntnis nicht impfen ließ. Und da ist auch noch beider übergriffige, inkontinente Mutter Karen, eine demente Ex-Physikerin, die nicht verwinden kann, dass ihr untreuer Mann sie einst um den verdienten Nobelpreis gebracht hat.

Spannungsreiche Familienaufstellung zwischen Theorie und Praxis. Foto: Felix Grünschloss

Kaputt sind sie alle, wofür es allerdings das CERN und seinen komplexen Denkapparat nicht gebraucht hätte. Das Institut stiftet nur die allgegenwärtige Folie zur pragmatischen Ausrichtung von Wissenschaft, wie sie von dem engagierten Immunologen Henri vertreten wird. Dieser entwickelt Impfstoffe gegen tödliche Pandemien, weil er einsieht, dass Krankheiten, wie sie etwa von Moskitos verbreitet werden, allemal gefährlicher sind als alle Elementarteilchen der Kernphysik.

Verbunden werden diese beiden gegensätzlichen Konzepte durch eine humanoide Kunstfigur, das allwissende „Boson“, das mit groteskem Gebaren die disparaten Spielebenen moderiert, kommentiert und durch fachlich ambitionierte Exkurse vom Urknall bis zu schwarzen Löchern verklammert, wobei es gelegentlich berechtigte Zweifel äußert, ob das Publikum diesen anspruchsvollen Ausführungen denn wohl überhaupt folgen könne. Zur Ergänzung lässt das Karlsruher Theater im Programmheft einen leibhaftigen Professor des KIT zu Wort kommen, der von gelehrter Warte zum Verständnis der hochkomplizierten Materie beizutragen versucht. Eine durchaus sinnvolle Einführung in das Stück bietet das Theater vor der Vorstellung (anders als sonst gerne) gar nicht erst an.

Fachsprachlich überladener Text

Auch die Regisseurin Anna Stepani, die sich mit ihrer Inszenierung erstmals dem Karlsruher Publikum vorstellt, bemüht sich kaum, in tiefere Sinnschichten des vertrackten Werkes vorzudringen. Sie begegnet der dramaturgischen Wirrnis des Textes mit äußeren Reizen, die den Leerlauf der Personenregie aufladen sollen und dabei nicht immer guten Geschmack zeigen: fließenden Bildern (Video Gloria Gammer), szenischen Effekten, musikalischen Akzenten (Matthias Jakisic), bunter Drehbühne und Kostümen (Thurid Peine).

Darüber geht häufig die Psychologie der Figuren verloren, und namentlich im zweiten Teil des überlangen Abends macht sich eine gewisse Neigung zur Gefühligkeit, ja zu schierem Kitsch breit, der in der halbherzigen Aussöhnung der beiden Schwestern mit dem Rest des Stückes nur noch wenig gemein hat. Dabei geht das Scheitern dieser Inszenierung nicht zuletzt auf Schwächen der Textvorlage zurück.

Das Programmheft hilft wenig

Bei den Mitwirkenden führt die Beliebigkeit der Regie zu flachem Chargieren, und nur gelegentlich verdichten sich die Szenen zu schlüssigen Dialogen, in denen die Rollen und ihr Verhältnis zueinander klare Konturen gewinnen. Das gelingt vor allem in den heftigen Auseinandersetzungen der beiden Schwestern. Lisa Schlegel spielt das überforderte Muttertier Alice mit mühsam gedrosseltem Gefühlsdruck und in wirkungsvollem Kontrast zu Frida Österberg, die als traumatisierte Jenny reichlich dick aufträgt und in ihren krassen Stimmungsschwankungen drastische Merkmale einer bipolaren Störung aufweist. Angelika Fernell steuert als alterswirre Karen eine grelle, aber flüchtige Studie zwischen Rachefurie und „komische Alte“ bei.

Glaubwürdiger gelingt Gunnar Schmidt die gradlinige Gegenfigur des besorgten Immun-Mediziners Henri, die immerhin so wichtig ist, dass das im Übrigen wenig hilfreiche Programmheft gar einen zweiseitigen Beitrag gegen die verbreitete Impfskepsis abdruckt. Hier stößt beispielhaft eine konkret am Menschen orientierte Forschungsrichtung auf die spekulative CERN-Wissenschaft, die im Stück durch eher fragwürdige Vertreter ins Zwielicht gerückt wird.

Bunte Oberflächlichkeit

Dazwischen hat die Autorin als emotionalen Exkurs eine schräge Liebesgeschichte eingelagert, die erzählt, wie Alices unglücklicher Sohn Luke von der durchtriebenen Natalie in eine schäbige Psycho-Falle gelockt wird. Nico Herzig und Sophie von Grudzinski als naive Repräsentanten einer unverfälschten, aber gefährdeten „Normalität“ bringen dabei eine aufgesetzt muntere Note von banalem Jugendtheater ins Spiel.

Eine Sonderfunktion kommt dem bizarren „Boson“ zu, das als ledernes Labor-Wesen auf himmelhohen Plateausohlen durch das diffuse Geschehen stakst und gelegentlich auch kleinere Rollen übernimmt. Jeanne-Marie Bertram zeigt in dieser Aufgabe Mut zum Absonderlichen. Den „Moskito“-Abend aus seiner bunten Oberflächlichkeit erlösen kann aber auch sie nicht.

Termine

Nächste Vorstellungen am 22. April sowie am 2. und 22. Mai.

