Nürnberg hat sich auf der linken Außenbahn mit einem Bundesligaspieler verstärkt. Ein ehemaliger Heidenheimer soll für Balance sorgen, hofft der Sportchef.

Nürnberg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Florian Pick verpflichtet. Der Flügelspieler kommt vom 1. FC Heidenheim zum «Club», wie die Franken am Donnerstag mitteilten. Der 28-Jährige ist ablösefrei, weil sein Vertrag in Heidenheim nicht verlängert wurde. Den Weggang hatte der Erstligaverein schon Ende Mai verkündet.

Pick kam in der vergangenen Saison auf der linken Außenbahn in 22 Bundesligaspielen zum Einsatz - allerdings nur einmal in der Startelf und sonst zumeist kurz vor Schluss als Einwechselspieler.

«Unser Ziel ist es, einen jungen und entwicklungsfähigen Kader zusammenzustellen», sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou in der Mitteilung. «Mit der Verpflichtung von Florian Pick bringen wir eine gewisse Balance in unsere Mannschaft. Er kennt die Liga sehr gut und wird uns mit seiner Mentalität helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.»

FCN-Kader

Daten und Fakten zum Verein

Mitteilung