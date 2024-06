Der Innenverteidiger Niklas Kolbe unterschreibt in Ulm einen Vertrag bis 2026.

Ulm (dpa/lsw) - Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm hat Innenverteidiger Niklas Kolbe verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach Ulm und unterschrieb dort einen Vertrag bis 30. Juni 2026, teilte der SSV am Sonntag mit. Kolbe bestritt in seiner Laufbahn bisher 145 Oberliga- und 55 Regionalligaspiele.

«Niklas Kolbe wird unser bestehendes Team in der Abwehr ideal ergänzen, da er über viel Erfahrung verfügt und zudem Linksfuß ist», sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Der 1,97 Meter große Kolbe erklärte: «Es ist ein Kindheitstraum von mir, in den ersten beiden Ligen zu spielen und ich bin hoch motiviert, die Herausforderung mit dem SSV in der 2. Bundesliga anzugehen.»

Vereinsmitteilung