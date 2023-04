Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die Zukunft des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe ist eine öffentliche Debatte entbrannt. Ehe am Dienstag im Gemeinderat die Entscheidung über Sanierung oder Neubau am Badischen Staatstheater ansteht, bietet die Stadt am Freitag erneut ein Bürgerforum an.

Im Bürgersaal des Karlsruher Rathauses werden zu den unterschiedlichen Themenkomplexen voraussichtlich bis zu sechs kurze Statements abgegeben. Sie sollen über das bis zu 700 Millionen Euro