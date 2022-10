Ralf Broß, der Oberbürgermeister von Rottweil, wechselt zum Städtetag. Die älteste Stadt Baden-Württembergs braucht nun einen Nachfolger.

Rottweil (dpa/lsw) - Die Oberbürgermeisterwahl in Rottweil geht am Sonntag in die zweite Runde. Weil im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen konnte, werden die Wähler erneut an die Urnen gerufen. Die älteste Stadt Baden-Württembergs such einen neuen OB, weil Amtsinhaber Ralf Broß (parteilos) von November an den Posten des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds beim Städtetag übernimmt.

Im ersten Wahlgang am 25. September lagen der Geschäftsführer der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, Simon Busch (parteilos), und Rottweils amtierender Bürgermeister Christian Ruf (unabhängig) fast gleichauf. Busch kam auf rund 38 Prozent, Ruf auf 40 Prozent. Weiter im Rennen ist noch der Tuttlinger Rechtsanwalt Joachim Bloch (AfD), der 4,6 Prozent der Stimmen bekommen hatte.

Die Wahlbeteiligung lag bei 44,52 Prozent. Von knapp 19.500 Menschen gaben 8700 ihre Stimme ab. Der hauptamtliche Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen, Kai Jehle-Mungenast (unabhängig) hat seine Kandidatur zurückgezogen. Neue Kandidaten hatten sich für die Neuwahl nicht gemeldet.

