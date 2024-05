Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Zweijähriger auf einem Laufrad ist auf einem Parkplatz in Heilbronn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 32-jährige Autofahrer sei dabei unter dem Einfluss von Drogen gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr der Junge am Sonntag unter der Aufsicht seines Vaters auf dem Parkplatz. Der 32-Jährige wollte mit seinem Auto von dem Parkplatz wegfahren. Dabei habe er das Kind übersehen und frontal erfasst. Der Zweijährige kam in ein Krankenhaus.

