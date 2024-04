In Schwaben ist ein Kleinkind nachts unbemerkt aus einer Wohnung im ersten Stock abgehauen. Ein 29-jähriger Zeitungsausträger hatte den Zweijährigen am frühen Samstagmorgen alleine auf einem Gehweg in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) entdeckt und zur Wache gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei er dann nach dem Spielen eingeschlafen. Währenddessen kontrollierten Beamte die nähere Umgebung des Auffindeortes des Buben, fanden jedoch keine Hinweise auf den Wohnsitz seiner Eltern.

Illertissen (dpa) - Erst einige Stunden später kam ein Angehöriger zur Dienststelle, um eine Vermisstenanzeige zu erstatten. Der Mitteilung zufolge gab der Großvater an, die Familie habe schon Stunden nach dem Zweijährigen gesucht. Er konnte wohlbehalten an seine Mutter übergeben werden.

