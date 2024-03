Bei einem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Etwa 40 Menschen mussten am Freitagmorgen die Gemeinschaftsunterkunft und ein Nachbargebäude verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Ditzingen (dpa/lsw) - Ausgebrochen sei das Feuer in der Wohnung zweier Männer im Alter von 72 und 53 Jahren. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 72-Jährigen ins Krankenhaus. Der 53-Jährige sei leicht verletzt worden. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang unklar. Der geschätzte Schaden betrage rund 350.000 Euro.

Evakuiert werden mussten die Gemeinschaftsunterkunft und ein Nachbargebäude. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die meisten Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar.

Pressemitteilung der Polizei