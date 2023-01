Bei einem Zusammenstoß von einem Lastwagen mit einem Traktor im Enzkreis sind zwei Menschen verletzt worden. Zuvor hatte ein 25-jähriger Traktorfahrer bei Illingen von der Bundesstraße 10 auf eine Kreisstraße abbiegen wollen, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen mitteilte. Das sei an dieser Stelle aber nicht erlaubt. Gleichzeitig habe der Lastwagen zum Überholen angesetzt. Dabei sei es in der Nacht zum Freitag zur Kollision gekommen.

Illingen (dpa/lsw) - Durch die Wucht des Zusammenpralls kippte der Traktor auf die Seite. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leichter verletzt. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden vollständig gesperrt.