Ludwigsburg (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen mit seinem Kleintransporter ungebremst auf einen Lastwagen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß krachte das Auto in eine Leitplanke. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der ebenfalls 26-jährige Beifahrer in dem Transporter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er war im Auto eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Verletzten kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 64-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

