Weinheim (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei der Sicherheitslandung eines Tragschraubers auf einem Flugplatz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, entschied sich der Pilot am Samstagabend wegen eines technischen Defekts in der Luft zu der Sicherheitslandung. Dabei zersprang die Frontscheibe des Gyrocopters. Der Pilot und seine Mitinsassin wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus angebracht.