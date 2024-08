Ein Auto gerät in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Wagen.

Wiesloch (dpa/lsw) - Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Eines der beiden Autos war am späten Montagnachmittag bei Wiesloch aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte es frontal in den entgegenkommenden Wagen der anderen Frau, der durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen Grünstreifen geschleudert wurde.

Die 63-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen - die 65-jährige andere Autofahrerin wurde leicht verletzt. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge ist nicht auszuschließen, dass die jüngere Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ihr wurde eine Blutprobe abgenommen.