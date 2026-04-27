Ein leerer Stausee lockt Interessierte an, obwohl das Betreten verboten ist. Zwei Menschen werden verletzt.

Forbach (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind aus dem leeren Stausee der Schwarzenbach-Talsperre gerettet worden. Das teilte die Bergwacht mit. Aufgrund von Sanierungsarbeiten war der Stausee bei Forbach (Kreis Rastatt) entleert worden und zieht deshalb im Moment Interessierte an - obwohl das Betreten untersagt ist.

Den Angaben nach stürzte am Sonntag eine Frau im inneren Bereich des Stausees an einem stark abschüssigen Ufer. Die Frau war demnach verletzt und wurde von Bergwacht und Feuerwehr versorgt und anschließend aus dem Stauseekessel transportiert. Dort sei sie an den Rettungsdienst übergeben worden.

Hubschrauber mit Rettungswinde im Einsatz

Wenige Stunden später seien die Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr erneut alarmiert worden: Ein Mann hatte sich in dem mittleren Bereich des Stausees so schwer verletzt, dass er nicht mehr selbstständig gehen konnte. Den Angaben nach ist der Boden dort so matschig, sodass man bis zu den Knien einsinkt.

Da ein Transport an den Rand des Stausees zu lange gedauert hätte, sei ein Hubschrauber mit Rettungswinde gerufen worden. Der Mann sei über die Winde aus dem leeren Stausee gerettet und in eine Klinik geflogen worden.