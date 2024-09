Erst geschieht ein Auffahrunfall, dann will auch noch ein ungeduldiger Autofahrer an der Unfallstelle vorbei. Das geht nicht gut.

Laudenbach (dpa/lsw) - In einer Unterführung bei Laudenbach ( Rhein-Neckar-Kreis) hat es erst einen Auffahrunfall gegeben und danach noch einen Zusammenstoß von zwei weiteren Autos. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge war zunächst ein Autofahrer auf der Kreisverbindungsstraße mit seinem Fahrzeug auf einen Wagen vor ihm aufgefahren. Ein weiterer Autofahrer dahinter versuchte dann, in einer Kurve an der Unfallstelle vorbeizukommen, startete einen Überholvorgang und prallte mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Straße musste gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.