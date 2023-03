Für den Weiterbau der Hochrheinautobahn A98 im äußersten Süden des Landes sind zwei lange Tunnel geplant. Wie die Planungsgesellschaft Deges am Freitag in Waldshut-Tiengen mitteilte, hat ein Tunnel als Umfahrung von Waldshut eine Länge von rund 5,5 Kilometern. Zum Trassenvorschlag für das Projekt gehöre zudem ein rund vier Kilometer langer Tunnel bei Albbruck südwestlich von Waldshut. Zu den geschätzten Kosten wurden auch auf Nachfrage keine Angaben gemacht.

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Die Autobahn soll auf einer Länge von insgesamt 15,4 Kilometern weitergebaut werden. Rund 9,5 Kilometer verlaufen dabei durch Tunnel. Bürgerinnen und Bürger sollen Angaben zufolge die Möglichkeit bekommen, sich in den nächsten Monaten zu beteiligen. In einem nächsten Schritt will die Deges eine Entwurfsplanung mit mehr Details für eine spätere Genehmigung des Projekts vorlegen.

Die A98 wird abschnittsweise gebaut, einige Teile werden bereits befahren. Es ist der Deges zufolge der einzige Autobahnneubau im Südwesten. Die Autobahn beginnt am Weil am Rhein an der Autobahn A5 und führt bis östlich von Waldshut-Tiengen. Wie der Südwestrundfunk (SWR) berichtete, waren bei der Planung für den Vorschlag, zwei lange Tunnel zu bauen, Entscheidungsträger der Region und die Bevölkerung eingebunden. Die Deges als eine Gesellschaft von Bund und Ländern plant und baut Autobahnen.

Vor einen Jahr hatten die Spitzen der grün-schwarzen Koalition Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zurückgepfiffen. Dieser hatte zuvor erklärt, er sehe im Sinne der Verkehrswende keinen Bedarf für einen Ausbau der Autobahn am Hochrhein. Man habe sich darauf verständigt, dass die Landesregierung den im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ausbau der Autobahn weiter unterstütze, hieß es damals in Stuttgart.

Deges zu A98

Landtag von Baden-Württemberg, 29.4.22