Tragödie auf der B3: Zwei Menschen sterben, zwei werden verletzt. Was ist über den tödlichen Unfall südlich von Freiburg bekannt?

Freiburg/Schallstadt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit mehreren Autos auf der Bundesstraße 3 in Richtung Freiburg sind zwei Menschen gestorben und zwei weitere verletzt worden. Das teilte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Freiburg mit. Einem Polizeisprecher zufolge ereignete sich der tödliche Unfall am Mittwochabend auf der B3 kurz vor der Auffahrt auf die B31. Weitere Angaben zur Identität der Toten und Verletzten sowie dem Unfall lagen zunächst nicht vor.