Tragödie auf der B3: Zwei Menschen sterben, zwei werden verletzt. Was ist über den tödlichen Unfall südlich von Freiburg bekannt?

Freiburg/Schallstadt (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Sportwagen auf der Bundesstraße 3 in Richtung Freiburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Freiburg mit. Einem Polizeisprecher zufolge ereignete sich der tödliche Unfall am Mittwochabend auf der B3 kurz vor der Auffahrt auf die B31.

Demnach kamen der 27 Jahre alte Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer in einem der Sportwagen ums Leben. In dem zweiten Wagen wurden den Angaben zufolge zwei Insassen leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt – nicht an dem Zusammenstoß, sondern wegen herumfliegender Fahrzeugteile. Das war aber zunächst nicht abschließend geklärt, wie der Polizeisprecher erklärte.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Unfallstelle war laut Ermittlern für rund sieben Stunden bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.