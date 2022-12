Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Main-Tauber-Kreis sind vier Menschen verletzt worden, unter ihnen zwei Kinder. Ein 18-jähriger Autofahrer war am Montagabend nahe Lauda-Königshofen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte sein Auto in den Wagen einer 44-Jährigen. Der junge Mann und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Auch zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, die in dem anderen Auto unterwegs waren, wurden verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Laut Polizei besteht bei ihnen keine Lebensgefahr.

Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Für die Bergungsarbeiten blieb die Straße 90 Minuten gesperrt. Warum der Autofahrer auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar.

