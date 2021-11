„Erlebnisreich, teilweise ärgerlich, und dann die Freude, dass wir im Ziel angekommen sind.“ So umschreibt Lisa Kiefer ihre Eindrücke als Beifahrerin bei der AvD-Sachsen-Rallye, dem Finallauf um die deutsche Rallye-Meisterschaft in Zwickau. Der ging mit einem großen Erfolg zu Ende.

Im Opel Corsa Rally IV mit Alexander Merkel aus Kitzingen am Lenkrad erlebte die 29-jährige Sozialpädagogin zwei Tage, die sie so schnell nicht vergessen wird. Das Duo ist Rallye-Meister in der Sparte 2-WD, der Fahrzeuge mit Zweiradantrieb. Und Sieger der Rallye-Cars mit Saugmotoren bis 2000 Kubikzentimeter Hubraum.

Mit kalten Reifen gestartet, gab es nach wenigen Metern den ersten Dreher. Wenige Kurven weiter ein Ausflug in die grüne Landschaft. Beide Ausrutscher verkraftete das Team, aber die Zeit war desolat.

Videobeweis

Die zweite der zwölf Wertungsprüfungen verlief problemlos. Kiefer, die ihren Wohnsitz noch in Landau hat, sich aber aus beruflichen Gründen in Speyer aufhält, erlebte dann das: Nach dem Unfall von Fabian Kreim/Tobias Braun (Fränkisch-Crumbach/Maikammer) im VW-Polo GTI R 5 war die Strecke blockiert. Zuschauer waren auf dem Weg. „Wir mussten anhalten und dann langsam an der Unfallstrecke vorbeifahren. Die Zeit lief weiter, und so begaben wir uns zu den Sportkommissaren“, erzählt sie. „Ein Videobeweis bestätigte unsere Aussagen, und letztlich gab es eine Zeitgutschrift. Damit waren wir wieder im Wettbewerb.“

Kreim/Braun schieden aus. Auf der nächsten Wertungsprüfung wieder ein Unfall. „Am Abend waren wir froh, im Ziel zu sein. Doch da wussten wir noch nicht, was uns der zweite Tag beschert“, erzählt Kiefer.

Überschlagen

Auf der sechsten Wertungsprüfung gab es einen herben Rückschlag. „Im Rundkurs waren wir zu schnell, sodass wir uns gedreht haben. Damit aber nicht genug. Wir haben mit dem hinteren rechten Teil des Opel Corsa einen festen Gegenstand getroffen, vorne eingehakt und uns dann überschlagen.“ Mit Hilfe von Zuschauern wurde das Fahrzeug geborgen. Dann war handwerkliches Geschick gefragt. „Ohne Heckscheibe in dem Wissen, dass ein Ankommen zum Titelgewinn reicht“, nahm das Team das Rennen wieder auf.

Auf den nächsten Wertungsprüfungen verringerte das Duo die Abstände zu den führenden Teams wieder. Auf der letzten Prüfung gab es nochmals einen Ausflug in die Landschaft. Der blieb ohne Folgen.