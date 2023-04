Zwei Senioren aus Heilbronn und dem Landkreis Heilbronn sind Opfer von Betrugsanrufen geworden und wurden insgesamt um über eine Million Euro erleichtert. In einem Fall wurde ein 78-Jähriger aus Güglingen von einem vermeintlichen Staatsanwalt dazu gedrängt, Gold im hohen sechsstelligen Bereich zu kaufen und an unbekannte Abholer abzugeben, die nun per Zeugenaufruf gesucht werden. Die Anrufe fanden über einen mehrmonatigen Zeitraum statt. Es kam zu zwei Übergaben, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Heilbronn (dpa/lsw) - Im anderen Fall erhielt eine 77-jährige Heilbronnerin am Dienstag einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab. Sie wurde ebenfalls unter Druck gesetzt und händigte den Gaunern Wertgegenstände im ebenso hohen sechsstelligen Bereich aus. Auch hier suchte die Polizei nach Zeugen, die denjenigen beobachtet haben könnten, der die Wertgegenstände - darunter Goldschmuck, wertvolle Münzen und Bargeld - der Seniorin annahm.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

PM Polizei