Bei Markdorf stoßen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer werden eingeklemmt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Markdorf (dpa/lsw) - Zwei Männer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 33 bei Markdorf (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer sei am Morgen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Beide Männer waren danach in ihren Autos eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten sie. Sie kamen in Krankenhäuser, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich gesperrt. Die genaue Unfallursache müsse noch geklärt werden, so die Polizei.