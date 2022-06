Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Böblingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer geriet am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße von Magstadt in Richtung Stuttgart in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall sei das entgegenkommende Auto einer 40-Jährigen von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Beide Beteiligten hätten schwere Verletzungen erlitten und seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden.