Flein (dpa/lsw) - Zwei Autos sind nahe Flein (Kreis Heilbronn) zusammengestoßen und beide Fahrer schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 21-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch die Kollision wurde der 57-Jährige im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt ihn aus dem Wagen. Die beiden Schwerverletzen wurden nach dem Unfall am Freitagabend in Krankenhäuser gebracht. Wegen des Unfalls war die B27 für mehrere Stunden gesperrt.

Pressmitteilung