Bad Schussenried (dpa/lsw) - Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß auf der L284 bei Steinhausen (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger übersah am Samstagabend beim Überqueren der Landstraße mit seinem Fahrzeug den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 20-Jährigen, der durch die Kollision in seinem Auto eingeklemmt wurde. Beide Männer wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

