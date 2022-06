Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Heidelberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 55 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Dienstag auf der Bundesstraße 37 aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Sprecher mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer 21-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Die B37 war in Folge des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt.

Heidelberg (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei