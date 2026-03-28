Bei einem Unfall nahe Sulz am Neckar werden zwei Menschen schwer verletzt. Ermittler untersuchen, ob das Kleinkraftrad manipuliert war und ein falsches Versicherungskennzeichen trug.

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Kleinkraftrad bei Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger wollte mit seinem Krad eine Straße überqueren und habe dabei die Vorfahrt eines 51-Jährigen missachtet, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision seien der Kradfahrer und sein 18 Jahre alter Mitfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad sei sichergestellt worden, da der Verdacht bestehe, dass es technisch manipuliert wurde. Zudem ermittele man wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da den Angaben zufolge offensichtlich ein nicht für das Krad ausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht war.