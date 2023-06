Eppingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Eppingen (Landkreis Heilbronn) zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 64-Jährige war wegen Krauslaufversagens am Dienstagabend mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein 49-Jähriger versuchte mit seinem entgegenkommenden Auto auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau und der Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht.

