Berkheim (dpa/lsw) - Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung bei Berkheim (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Der Pkw eines 42-Jährigen war am Samstag gegen die rechte Seite des Wagens eines 39-Jährigen geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen des jüngeren Fahrers überschlug sich daraufhin, das Auto des älteren Fahrers drehte sich einmal um die Achse und prallte seitlich gegen einen Baum, wie es weiter hieß. Die schwer verletzten Fahrer wurden in Kliniken gebracht. Der 42-Jährige war den Angaben nach nicht angegurtet. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Pressemitteilung