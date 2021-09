Den Sprung an die Spitze der Fußball-Bezirksliga haben der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen und der TuS Knittelsheim verpasst. Sie trennten sich 2:2. Neuer Primus ist der FC Lustadt (3:2-Erfolg in Queichhambach). Mitten hinein in Knittelsheims starke Anfangsphase traf Frankweilers Marcel Zimmermann zum 1:0 (13.). Auch beim Treffer von Alexander Joseph patzte die Knittelsheimer Defensive (19.). Ein Freistoß von Kapitän Sven Matic sorgte für den Knittelsheimer Anschluss (25.) vor 300 Zuschauern. Dann wurde das Spiel hitziger und zerfahrener. Knittelsheim rannte ab der 43. Minute in einfacher und ab der 72. Minute in doppelter Überzahl an. Heiko Zertner sah wegen Ballwegschlagens Gelb-Rot, Tom Simon bekam wegen angeblicher Beleidigung eines Gästebetreuers Rot. Tim Heene gelang der Ausgleich (83.).