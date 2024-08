Ein Auto fährt wegen eines Überholmanövers auf der Gegenspur. Eine entgegenkommende Motorradfahrerin bremst daraufhin – dennoch kommt es zu einem Zusammenstoß.

Rheinmünster (dpa/lsw) - Zwei Motorradfahrer sind bei einem Auffahrunfall nahe Rheinmünster (Landkreis Rastatt) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Den beiden sei am Samstag auf einer Straße ein Auto entgegengekommen, das gerade ein anderes Auto überholte, teilte die Polizei mit. Demnach bremste die 20 Jahre alte Motorradfahrerin stark ab, um einen Unfall zu vermeiden. Ihr hinterherfahrender Freund habe dies zu spät bemerkt und sei ihr mit seinem Motorrad aufgefahren.

Beide Motorradfahrer fielen daraufhin in ein angrenzendes Maisfeld, wie es weiter hieß. Der 23-Jährige sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Seine Freundin wurde leicht verletzt, wie es weiter hieß. Der Fahrer des unfallverursachenden Autos soll den Angaben zufolge in Richtung Hügelsheim geflohen sein. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.