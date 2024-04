Kräfte der Bundespolizei haben in Offenburg und Kehl (Ortenaukreis) zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Ein 24 Jahre alter Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung bestand, sei am Samstag einem Richter vorgeführt und dann ins Gefängnis gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann wurde bei einer Kontrolle in der Nacht auf Samstag im Offenburger Bahnhof festgenommen.

Offenburg/Kehl (dpa/lsw) - Am Freitag nahmen die Beamtinnen und Beamten demnach einen Mann in Kehl fest, der wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde. Er wendete die 22-tägige Haftstrafe ab, indem er eine Geldstrafe zahlte. Da er den Angaben zufolge jedoch einen verbotenen Schlagstock dabeihatte, erwartet ihn erneut eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mitteilung der Bundespolizei