Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind bei der Einreise über die Dreiländerbrücke bei Weil am Rhein festgenommen worden. Einen davon - ein 44-Jähriger - suchten die Schweizer Behörden wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, wie die Polizei mitteilte. Er hatte bei Grenzübertritt am Samstag keine Ausweisdokumente dabei und wurde deshalb der Bundespolizei übergeben. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke entdeckten die Beamten den internationalen Haftbefehl von 2022. Er befindet sich bis zu seiner Auslieferung in Untersuchungshaft.

Weil am Rhein (dpa/lby) - Der andere Verdächtige ist ein 25-Jähriger, gegen den seit vier Jahren ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorliegt. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe, die der 25-Jährige nicht bezahlte. Da er auch bei der Festnahme am Samstag nicht zahlen konnte, lieferten die Beamten ihn zum Absitzen einer zweimonatigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

PM