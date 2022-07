Zwei Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch nach einem Lkw-Unfall auf der A7 bei Heidenheim gestorben. Ein Lastwagen sei von der Autobahn abgekommen und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde in der Kabine eingeklemmt und starb. Ein 42-Jähriger erkannte den durch den Lkw-Unfall entstandenen Stau zu spät, prallte in einen weiteren Lkw und wurde getötet.

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 50 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war den Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Während er das Fahrzeug wieder auf die Straße lenkte, kippte es auf die Seite und schlitterte circa 30 Meter über die Fahrbahn. Nachdem das Führerhaus an die mittlere Leitplanke geprallt war, blieb der Sattelzug entgegen der Fahrtrichtung liegen.

Nach diesem Unfall musste die Straße zeitweise vollständig gesperrt werden, weshalb sich ein Rückstau bildete. Ein 42 Jahre alter Autofahrer prallte ungebremst in einen vor ihm stehenden Lkw, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Im Bereich des Unfalls werden an der Leitschutzplanke Reparaturen vorgenommen. Die Autobahn wird dort deshalb im Laufe des Vormittags in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar sein.

Pressemitteilung der Polizei