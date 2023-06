Bei einem Zusammenstoß dreier Autos an der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schweben in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Samstag an einer Kreuzung bei Mühlhausen im Täle mit einem 21-Jährigen zusammen, dessen Wagen gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde.

Mühlhausen im Täle (dpa/lsw) - Den Angaben nach hatte die 21-Jährige die A8 aus Richtung München kommend verlassen. An der Kreuzung mit der Einfahrt auf die A8 habe sie ein Vorfahrtsschild missachtet und sei frontal mit dem Wagen des 21-Jährigen zusammengestoßen, der auf die Autobahn in Richtung München auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 21-Jährigen nach links geschleudert und stieß mit einem dritten Auto zusammen, das aus Richtung Stuttgart die A8 verlassen hatte.

Bei dem Unfall wurden laut einem Sprecher eine Frau und ein Mann im Auto des 21-Jährigen lebensgefährlich verletzt und kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Auch die 21-Jährige und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des aus Stuttgart kommenden Autos blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei