Die Polizei findet in einem Einfamilienhaus auf der Schweizer Seite des Bodensees zwei Leichen. Zu den Todesumständen wird noch ermittelt.

Altenrhein (dpa) - Bei einem Gewaltdelikt sind in Altenrhein auf der Schweizer Seite des Bodensees eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Die Leichen wurden am Mittwoch in einem Einfamilienhaus entdeckt, wie die Polizei berichtete. Sie wollte keine näheren Angaben zu den Todesumständen machen.

Allerdings machte sie klar, dass nach ersten Ermittlungen keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe, also nicht nach einem flüchtigen Täter gesucht wird. Der Mann war 48, die Frau 41 Jahre alt.