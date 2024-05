Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahrer habe beim Abbiegen einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch die Wucht des Aufpralls seien die beiden Fahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Beifahrer in dem entgegenkommenden Auto erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Mitteilung Polizei