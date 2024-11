In einer Küche bricht ein Feuer aus. Daraufhin wird ein Haus mit insgesamt zehn Wohnungen evakuiert.

Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist am Vormittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei Menschen aus der betroffenen Wohnung im 2. Stock nach draußen gebracht.

Auch die restlichen neun Wohnungen seien geräumt worden. Ein Notarzt habe fünf Bewohner untersucht. Ein Erwachsener und ein Kind seien daraufhin mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach den Löscharbeiten sei die Wohnung belüftet und auf Glutnester kontrolliert worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei aktuell nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.