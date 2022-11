Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall an einer Kreuzung in Stuttgart-Weilimdorf verletzt worden. Eine 62-Jährige fuhr über die Kreuzung, als sie mit ihrem Wagen mit einem anderen Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach der Kollision am Sonntagmorgen prallte ihr Wagen gegen ein weiteres Auto, das an einer roten Ampel stand. Die 62 Jahre alte Fahrerin wurde schwer und ihre Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung der Polizei