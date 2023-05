Nach einem Flugzeugabsturz mit zwei Toten in der Nähe von Karlsruhe dauern die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks an. Das Wrack des Kleinflugzeugs sollte noch im Laufe des Montags aus einem schwer zugänglichen Uferbereich eines Baggersees in der Nähe von Linkenheim-Hochstetten in Baden-Württemberg geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Linkenheim-Hochstetten (dpa) - Der Ultraleichtflieger mit den beiden 44 und 58 Jahre alten Piloten an Bord war am vergangenen Sonntagabend gegen 19 Uhr am Flugplatz Rheinstetten gestartet und hätte gegen 20.30 Uhr dort wieder landen sollen. Warum das Flugzeug abstürzte, muss nun die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung klären. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen.

