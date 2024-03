Nach einer Reihe von Einbrüchen in Waldkirch (Kreis Emmendingen) hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die 20 und 22 Jahre alten Verdächtigen hätten innerhalb von fünf Tagen versucht, in 13 Geschäfte einzubrechen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei fünf Einbrüchen seien sie erfolgreich gewesen - dabei hätten sie unter anderem eine Gitarre, eine Vase, eine Kasse sowie diverse Lebensmittel gestohlen.

Waldkirch (dpa/lsw) - Die Polizei nahm die Männer am Montag fest, als sie den Angaben zufolge mit einem Brecheisen in ein Geschäft einbrechen wollten. Anwohner hätten die Polizei gerufen. Die Männer hatten demnach ein Messer und eine Gaspistole dabei. Die Verdächtigen hätten bereits 12 der 13 Einbrüche gestanden.

