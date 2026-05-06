Baden-Württemberg Zwei Männer in Haft nach Messerangriff in Unterkunft

Polizei Symbolbild
Zwei Männer sind nach einem Messerangriff in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Leutkirch attackieren zwei Männer einen Bewohner. Was die Polizei bisher weiß.

Leutkirch (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leutkirch (Kreis Ravensburg) sind zwei junge Männer in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen sie nach gemeinsamen Angaben des versuchten Totschlags. Die beiden 22 und 24 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen sollen am frühen Sonntagmorgen einen Bewohner aufgesucht haben und mit Messern auf ihn losgegangen sein. Das 22 Jahre alte Opfer wurde dabei oberflächlich leicht verletzt.

Den Angaben nach konnte der Verletzte weitere Angriffe abwehren und sich ins Zimmer eines anderen Bewohners in Sicherheit bringen. Polizisten nahmen die beiden Verdächtigen vor Ort fest. Die Hintergründe waren nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.

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