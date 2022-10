Bei einem Streit in Stuttgart sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten die 19 und 22 Jahre alten Männer am Samstagabend in einer Gaststätte in einen Streit mit einer Gruppe. Der Ältere erlitt eine lebensgefährliche Stichverletzung, der Jüngere wurde durch einen Schlag schwer verletzt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Rettungskräfte brachten die beiden Männer in Krankenhäuser. Der 22-Jährige befinde sich nach Polizeiangaben nun außer Lebensgefahr. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

